2020-07-03T10:35:22+03:00
Общество

«Любят просыпаться на рассвете»: в зоопарке рассказали про солнечных ангелов

Так необычно называют африканских зверьков
Надежда РЫЖКИНА
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Еще сурикатов называют часовыми пустыни. Фото: Новосибирский зоопарк.Еще сурикатов называют часовыми пустыни. Фото: Новосибирский зоопарк.
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В честь Всемирного дня суриката, который отмечается 3 июля, в новосибирском зоопарке рассказали про их питомцев. Зверьков называют солнечными ангелами — они любят просыпаться на рассвете и нежиться под лучами солнца. Есть у них и другие прозвища.

— Еще их называют «часовые пустыни»: они, как люди умеют стоять на задних лапах, неся караул. Жители Африки придумывали про них красивые легенды и сказки, потому что сурикаты представлялись им маленьким народцем, населяющим пустыни. Люди приручали сурикатов, чтобы те защищали их жилища от змей и скорпионов, — рассказали в зоопарке.

Но все-таки сурикаты не домашние животные. Им важно жить среди сородичей, семейными группами. Свои убежища они строят под землей. Кстати, в зоопарке под своим уличным вольером эти зверьки построили небольшой подземный «город», только людям он не виден.

Раньше зоопарк рассказывал, как устроена жизнь в группе сурикатов — оказалось, что всем там заправляет главная самка. Посмотреть на «солнечных ангелов» можно вживую: зоопарк открыл свои двери 24 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Любят просыпаться на рассвете»: в зоопарке рассказали про солнечных ангелов
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