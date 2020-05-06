2020-05-06T04:11:23+03:00
Дом. Семья

«Всем заправляет мама»: в Новосибирском зоопарке показали, как живут сурикаты

В большой семье, где несколько самок, родить имеет право только одна
Надежда РЫЖКИНА
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Зверьки всегда стоят на посту, высматривая врагов. Фото: стоп-кадр.Зверьки всегда стоят на посту, высматривая врагов. Фото: стоп-кадр.
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Новосибирский зоопарк показал, как во время самоизоляции идет жизнь у африканских зверьков — сурикатов. Со стороны они выглядят, как маленькие непоседы, но на самом деле каждый занят своим делом: кто-то несет вахту, а кто-то нянчит малышей.

— У нас сформировалась новая группа сурикатов. Она еще небольшая, но в ней уже выстроена иерархия, распределены роли. Главная в группе — одна самка. Только она имеет право родить потомство. Другие самки не рожают, но могут ухаживать за детенышами, — рассказали сотрудники зоопарка.

Для сурикатов важно охранять территорию, поэтому всегда есть «караульные» — они стоят на задних лапках, бдительно высматривая врагов, подают друг другу сигналы. Поэтому у зверьков все вызывает любопытство — даже камера, на которую их снимали.

Жизнь сурикатов в Новосибирском зоопарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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