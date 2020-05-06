«Всем заправляет мама»: в Новосибирском зоопарке показали, как живут сурикаты

6 Май 2020 2020-05-06T04:11:23+03:00

В большой семье, где несколько самок, родить имеет право только одна

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Новосибирский зоопарк показал, как во время самоизоляции идет жизнь у африканских зверьков — сурикатов. Со стороны они выглядят, как маленькие непоседы, но на самом деле каждый занят своим делом: кто-то несет вахту, а кто-то нянчит малышей.

— У нас сформировалась новая группа сурикатов. Она еще небольшая, но в ней уже выстроена иерархия, распределены роли. Главная в группе — одна самка. Только она имеет право родить потомство. Другие самки не рожают, но могут ухаживать за детенышами, — рассказали сотрудники зоопарка.

Для сурикатов важно охранять территорию, поэтому всегда есть «караульные» — они стоят на задних лапках, бдительно высматривая врагов, подают друг другу сигналы. Поэтому у зверьков все вызывает любопытство — даже камера, на которую их снимали.

Жизнь сурикатов в Новосибирском зоопарке.

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