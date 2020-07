Девочки отъелись? Танцовщицы показали, как с трудом влезают в джинсы (вы залипните)

Елена Яткина со своей командой «Fraules team» порадовала подписчиков новым пикантным видео. Видеограф крупным планом снял, как девушки натягивают джинсы на тренированные и мускулистые ягодицы.

Для большего эффекта сибирячки сбрызнули тело водой. В джинсах и топах красотки начинают зажигательно танцевать. Но в джинсах девушки будут недолго, на середине видео они неожиданно предстают в коротеньких леопардовых шортиках, а кроссовки меняют на каблуки.

— Ролик мы снимали 3 часа. Это несложно, когда все четко и отработано, когда оператор знает и понимает свою работу, когда идея рождена давно, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

Меньше чем за сутки ролик, опубликованный в Инстаграме, набрал около ста тысяч просмотров.

Видео восхитило подписчиков, они поделилась восторженными отзывами в комментариях.

— Это просто рай для глаз. Очень эстетично.

— Это такая бомба! И как после этого уснуть.

— Поделитесь секретом, как удалось сотворить такие «орехи». Я уже 20 раз пересмотрела.

Но были и те, кто как обычно немного поворчал.

— Скоро совсем уже разденутся.

Но танцовщицы реагируют с юмором на критику.

Напомним, Елена Яткина — известная в России и за рубежом танцовщица. Она ездит по миру с мастер-классами. Осенью Яткина покорила китайцев своим элегантным вогом. Девушка воспитывает маленькую дочку, которая не отстает от мамы и уже сейчас показывает талант в танцах. Возможно, потому что даже во время беременности Елена не прекращала зажигать в энергичных па, чем будоражила публику.

Сибирячки показали, как их упругие попы еле влезли в джинсы .Song: @iamDaniLeigh "LEVI HIGH" ARE YOU READY FOR SOME HOT STUFF????? FRAULES TEAM IS THERE! Camera & edit: @roostlookin Dancers: FRAULES TEAM - @elizavetaanatolevna - @alenkaprokodanova - @_karinenka_ - @hunny_alya - @shauro_nastya - @juujiya -@agkiso - @danil_voodoo - @_squaddie_