2020-07-03T10:21:19+03:00
Общество

Девочки отъелись? Танцовщицы показали, как с трудом влезают в джинсы (вы залипните)

Некоторые пожурили девчонок за столь откровенный ролик — «Скоро уже голые танцевать будете», — пишут им
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сибирячки показали, как их натренированные попы еле влазят в джинсы. Фото: стоп-кадрСибирячки показали, как их натренированные попы еле влазят в джинсы. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Елена Яткина со своей командой «Fraules team» порадовала подписчиков новым пикантным видео. Видеограф крупным планом снял, как девушки натягивают джинсы на тренированные и мускулистые ягодицы.

Для большего эффекта сибирячки сбрызнули тело водой. В джинсах и топах красотки начинают зажигательно танцевать. Но в джинсах девушки будут недолго, на середине видео они неожиданно предстают в коротеньких леопардовых шортиках, а кроссовки меняют на каблуки.

— Ролик мы снимали 3 часа. Это несложно, когда все четко и отработано, когда оператор знает и понимает свою работу, когда идея рождена давно, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

Меньше чем за сутки ролик, опубликованный в Инстаграме, набрал около ста тысяч просмотров.

Видео восхитило подписчиков, они поделилась восторженными отзывами в комментариях.

— Это просто рай для глаз. Очень эстетично.

— Это такая бомба! И как после этого уснуть.

— Поделитесь секретом, как удалось сотворить такие «орехи». Я уже 20 раз пересмотрела.

Но были и те, кто как обычно немного поворчал.

— Скоро совсем уже разденутся.

Но танцовщицы реагируют с юмором на критику.

Напомним, Елена Яткина — известная в России и за рубежом танцовщица. Она ездит по миру с мастер-классами. Осенью Яткина покорила китайцев своим элегантным вогом. Девушка воспитывает маленькую дочку, которая не отстает от мамы и уже сейчас показывает талант в танцах. Возможно, потому что даже во время беременности Елена не прекращала зажигать в энергичных па, чем будоражила публику.

Сибирячки показали, как их упругие попы еле влезли в джинсы .Song: @iamDaniLeigh "LEVI HIGH" ARE YOU READY FOR SOME HOT STUFF????? FRAULES TEAM IS THERE! Camera & edit: @roostlookin Dancers: FRAULES TEAM - @elizavetaanatolevna - @alenkaprokodanova - @_karinenka_ - @hunny_alya - @shauro_nastya - @juujiya -@agkiso - @danil_voodoo - @_squaddie_

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Глаз не оторвать»: сибирячка покорила китайцев элегантным вогом.

Помимо хореографии, подписчики не отметили наряд танцовщицы. (подробнее)

«Они зажатые и ленивые»: в Европе не смогли повторить откровенный танец сибирячки.

Туда она приехал, чтобы учить иностранцев делать красивые «па». (подробнее)

Беременную новосибирскую танцовщицу осудили в соцсетях за новое видео.

Елена Яткина уверена: малышу от танца никакого вреда не было [фото, видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Любят просыпаться на рассвете»: в зоопарке рассказали про солнечных ангелов
Девочки отъелись? Танцовщицы показали, как с трудом влезают в джинсы (вы залипните)
Звание присвоено: Андрей Травников возложил цветы к памятнику «Единство фронта и тыла»
Губернатор Андрей Травников пожелал новосибирским выпускникам удачно сдать ЕГЭ
Четырехполосная автострада соединит улицы Серебренниковскую и Зыряновскую в следующем году
Спецназовец погиб, заступаясь за избитых парней: его убийц отдают под суд
«Взяли его дом охранять, а он не лает»: новосибирцы вернули в приют пугливого щенка
Компьютерные атаки: корпоративные секреты под угрозой
Еще 105 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 6 тысяч человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно
В Новосибирске спасли подростка, купающегося в Обском море в дождь
«Где, где, говорите, опрокинулся?»: в Новосибирске грузовик с пивом попал в ДТП
Молодой парень погиб в страшной аварии, столкнувшись с грузовиком под Новосибирском
«Была бы самкой, вышла бы за него замуж»: сибирячку восхитили гигантские рога северного оленя
Сам растаял: в Новосибирске фирме заплатили за уборку несуществующего снега
Сибирячка, попавшая в ДТП с «ГАЗелью», соврала, что ее машину угнали
«Валяются в нем, как свиньи»: новосибирца возмутили дети, купающиеся голышом в фонтане
Погода в Новосибирске на 3 июля 2020 года: ожидается жара до +30 и гроза
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают сибиряки
Салют у оперного в Новосибирске 2 июля 2020 года: лучшие фото и видео фейерверка
«Пуля прошла через грудь»: в Новосибирске живодеры выстрелили в кошку
В книжных магазинах ажиотаж: новосибирцы раскупают Конституцию
Новосибирску присвоили звание «Города трудовой доблести»: в честь этого в Центральном парке заработает «умный» фонтан
После дождя в Новосибирске появляется неприятный запах: рассказываем, с чем это связано
Владимир Путин поддержал идею присвоить Новосибирску почётное звание «Город трудовой доблести»