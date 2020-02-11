2020-02-11T11:46:59+03:00
Общество

«Они зажатые и ленивые»: в Европе не смогли повторить откровенный танец сибирячки

Туда она приехал, чтобы учить иностранцев делать красивые «па»
Ульяна ДЖАНКОВА
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Европейцы не смогли повторить танец сибирячки. Фото: стоп-кадрЕвропейцы не смогли повторить танец сибирячки. Фото: стоп-кадр
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Звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина регулярно балует своих подписчиков видео со своими танцами. Сибирячка показала невероятно женственный танец с элементами вога. Ее плавные движения заставляют смотреть на танцовщицу неотрывно, завораживают и заставляют любоваться.

Видео танца сибирячка опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме. В посте она поделилась с подписчиками, что не смогла этим движениям научить европейцев. Сибирячка удивилась, почему они не справились, и спросила мнение у людей.

— В Европе я давала эту хореографию 2 раза, и большая часть девушек, присутствующих на классе, с ней не справлялись. Есть мысли, почему? Напишите в комментариях, мне интересно, — написала Елена.

Русские девушки, которые сейчас живут в Европе, высказались на этот счет.

— Другой менталитет. Сложно судить. Некоторые просто пошли вдохновиться тобой.

— Если про Мюнхен: нет базы, не тренируются особо, думают, что можно и преподавать даже, не зная техники, и плюс скованность, зажатость, не выходят в селекты, когда знают, что опозорятся, уходят из селекта, потому, что опозорились во время видео, никакой борьбы до конца. Не ходят на классы по разным направлениям, в основном подрабатывают и снимаются в клипах, получают хайп и деньги.

— Здесь школа танцев прилично слабее. У нас преподаватели строже и требовательнее что ли, а здесь не дай Бог будешь с ними строгой, плюс ленивые.

Напомним, Елена Яткина — известная в России и за рубежом танцовщица. Она ездит по миру с мастер-классами. Этой осенью Яткина покорила китайцев своим элегантным вогом. Девушка воспитывает маленькую дочку, которая не отстает от мамы и уже сейчас показывает талант в танцах. Возможно, потому что даже во время беременности Елена не прекращала зажигать в энергичных па, чем будоражила публику.

Европейцы не смогли повторить танец сибирячки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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