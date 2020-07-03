2020-07-03T10:20:33+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников пожелал новосибирским выпускникам удачно сдать ЕГЭ

В Новосибирской области стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена
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Сдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля будут более 13 тысяч новосибирских выпускников. Автор фото: пресс-служба Правительства НСОСдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля будут более 13 тысяч новосибирских выпускников. Автор фото: пресс-служба Правительства НСО
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Сегодня, 3 июля, школьники сдают экзамены по литературе, географии и информатике. Глава региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Травников проверил организационную и техническую готовность к ЕГЭ пункта проведения экзамена в образовательном центре «Горностай» и пожелал выпускникам удачи.

О готовности учебного заведения к проведению ЕГЭ губернатору доложила директор образовательного центра, депутат Горсовета Новосибирска от фракции «Единая Россия» Ирина Путинцева. Она отметила, что все работники, привлекаемые к проведению экзамена, обеспечены средствами индивидуальной защиты в обязательном порядке, а участники - на усмотрение родителей. В помещениях, где школьникам предстоит сдавать экзамен, установлено оборудование для обеззараживания воздуха, на входе - дозаторы с антисептиками. Обеспечено проведение термометрии и соблюдение социальной дистанции.

- Год непростой, и многие события к которым мы привыкли в этом году проходят совершенно по-другому. Тем не менее, несмотря на все сложности и сюрпризы этого високосного года, итоговый государственный экзамен стартовал, сегодня первый день сдачи ЕГЭ. У нас накоплен хороший опыт работы в условиях пандемии коронавируса. Меры безопасности соблюдены абсолютно все, защищены и педагоги, которые организовывают ЕГЭ, и ученики, которые сдают сегодня экзамен, - отметил Андрей Травников.

Всего в Новосибирской области регионе подготовлено 107 пунктов проведения экзамена, более 1200 аудиторий. Сдавать ЕГЭ с 3 по 25 июля будут более 13 тысяч новосибирских выпускников. Основное количество составляют выпускники школ текущего года - почти 11 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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