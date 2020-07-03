В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно

3 Июль 2020 2020-07-03T07:37:01+03:00

От коронавируса за сутки умерли еще 4 пациента в Новосибирской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В пятницу, 3 июля, стало известно, что в инфекционном госпитале от коронавируса умерли еще четыре пациента. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Это мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 лет и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 105 человек, — рассказали в оперштабе. — Сейчас в реанимации 80 человек, на ИВЛ — 21 пациент.

По данным оперштаба за сутки коронавирус диагностировали еще у 105 человек, выздоровели 138 пациентов.

За время эпидемии коронавирусом заболели 6 282 человека, выздоровели 3 852 пациента.

В регионе еще действуют ограничительные меры. В общественных местах необходимо быть в маске. Все массовые мероприятия отменены. Но постепенно запреты отменяют. Так, например, возобновили работу магазины с отдельным входом, при этом торговые центры закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU