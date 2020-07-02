2020-07-02T16:24:40+03:00
Общество

Владимир Путин поддержал идею присвоить Новосибирску почётное звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении почётного звания «Города трудовой доблести» 20 городам страны, среди которых находится Новосибирск
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Владимир Путин присвоит Новосибирску звание «Города Трудовой доблести»: полмиллиона человек попросили об этом.Владимир Путин присвоит Новосибирску звание «Города Трудовой доблести»: полмиллиона человек попросили об этом.Фото: REUTERS
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Глава государства отметил, что первое решение о присвоении нового почётного звания будет принято уже в этом году: документы будут подписаны в ближайшее время. Путин назвал учреждение почетного звания знаковым событием, которое получило народную поддержку.

Напомним, что за присвоение Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести», по данным министерства региональной политики, свои голоса отдали более 500 тысяч человек. Сбор подписей проходил параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

С инициативой присвоить Новосибирску почётное звание в начале года выступили новосибирские единороссы.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов поблагодарил жителей области за активную поддержку инициативы присвоить областному центру это почетное звание.

- Это наша общая победа. Благодаря вашим голосам Новосибирску будет присвоено высокое, а главное – заслуженное звание «Город трудовой доблести», и память о великом трудовом подвиге наших земляков навсегда останется в памяти поколений, – прокомментировал Андрей Панферов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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