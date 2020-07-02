В книжных магазинах ажиотаж: новосибирцы раскупают Конституцию

2 Июль 2020 2020-07-02T18:10:36+03:00

Пока в книжных магазинах можно купить и старое, и новое издание Конституции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новое издание появилось в продаже еще до голосования по поправкам

Изменить размер текста: A A

2 июля Конституция Российской Федерации стала самым востребованным товаром. В Новосибирске книжные магазины заранее сориентировались и заказали печать нового издания Конституции РФ — еще до голосования по поправкам. В некоторых магазинах новая редакция документа появилась уже 11 июня.

В одном крупном книжном магазине, который находится в центре города, рассказали КП-Новосибирск, что люди покупали как новую версию, так и старую — себе на память. Причем, все раскупили еще неделю назад.

Конституция с новыми поправками появилась в продаже еще до голосования.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Между тем, в другом сетевом книжном магазине есть запас и новой, и старой Конституции. Правда, сегодня, после того, как стали известны результаты голосования, старое издание убрали с полок в шкафчик. Продавец достала оттуда старое издание, когда покупатели попросили.

Стоимость Конституции сейчас варьируется от 25 до 30 рублей. Несмотря на возросший спрос, магазины не повышают цены.

Народ, который скупает старый вариант Конституции, задается вопросом, а вдруг лет через десять книжка с Конституцией-93 станет раритетом? Тогда можно сейчас закупиться, а потом выгодно продать свод законов, проработавших на стыке тысячелетий.

- Нет никаких предпосылок, чтобы эта книга стал выше цениться, - на корню зарубил наш бизнес-план нумизмат и ценитель раритетных вещей Василий Кулинич. – Экземпляров Конституции выпушено очень много. Тиражи очень большие, а количество ценителей – маленькое. Есть даже Конституция СССР, которую до сих пор не сложно купить, хотя она старше, а тиражи - меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как голосовал Новосибирск: 15 фото, которые войдут в историю

Новосибирцы проголосовали по поправкам к Конституции: показываем, как это было, в нашем репортаже (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU