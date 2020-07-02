2020-07-02T11:22:07+03:00
Общество

Та еще вонючка: сибирячка нашла в лесу странные грибы с кислым запахом

Она пытается понять, что сорвала в лукошко
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка нашла странные грибы под березой. Фото: ЕленаСибирячка нашла странные грибы под березой. Фото: Елена
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Сибирячка по имени Елена нашла в лесу под березой странные грибы: у них сильный кислый запах. Женщина хоть и опытная грибница, но не смогла разобрать, что на этот раз попало к ней в лукошко. Она поинтересовалась в соцсети, вдруг, кто знает, что за «вонючка».

— Подскажите, что за грибы? Росли под березами, попадаются червивые, запах специфический: очень кислый. Просто спортивный интерес, вроде в грибах разбираюсь, но на такие наткнулась впервые, — написала Елена в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2020».

Подписчики паблика предположили, что это сыроежки.

— Жара изменила их до не узнаваемости. Похоже на сыроежки, но могу и ошибаться.

У грибов сильный кислый запах. Фото: Елена

У грибов сильный кислый запах. Фото: Елена

Другие — предупредили женщину, вдруг находка опасная.

— Если не знаете гриб, лучше не брать в руки, у съедобных — приятный грибной запах.

КП-Новосибирск обратилась к микологу Дмитрию Беляеву.

— По фото сложно судить, что это за гриб. Скорее всего, рядовка. Пахнут своеобразно. Я их не беру, — рассказал Дмитрий.

К слову, у рядовок есть много видов. Кислый запах издает желто-красная рядовка. Но вот в пищу ее мало, кто берет, она требует длительной обработки, а еще может оказаться горькой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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