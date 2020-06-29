«Три ведра с одного дерева! Такое бывает?»: сибирячка собрала невероятный урожай опят
Жительница Новосибирска Екатерина Понькина вместе с мамой-пенсионеркой собрали сразу три ведра опят с одной упавшей березы — почти рекорд среди новосибирских грибников. Дерево нашли в лесу под деревней в Мошковском районе. Пользователи соцсетей признались — «от таких фото начинается ломка, хочется срочно ехать в лес за грибами», многие завидуют удаче: «Такое вообще бывает?».
Екатерина рассказала, что работает учительницей, когда она вышла декрет, увлеклась сбором и заготовкой грибов. «Урожайное» дерево с опятами нашла случайно.
— За грибами я хожу еще со школы, но такого раннего урожая никогда не было. Это дерево мы нашли близ деревни Дубровино, собрали с него три ведра грибов. Только осенью попадаются такие деревья, — рассказала «КП-Новосибирск» Екатерина Понькина.
Грибники утверждают — первый сезон опят сходит на нет, и встретить их можно будет осенью. Теперь начался сезон личисек, грибники уже хвастаются первыми собранными ведрами в соцсетях. Также продолжается сбор белых грибов — боровиков и подберезовиков.
Обычно опята появляются осенью. ФОТО:предоставлено Екатериной Понькиной
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