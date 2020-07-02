В Новосибирске ДТП с фурой парализовало движение на Бердском шоссе

2 Июль 2020 2020-07-02T11:03:58+03:00

На Большевистской столкнулись фура и легковушка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пробка растянулась на шесть километров

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В четверг, 2 июля, на улице Большевистской произошло ДТП, которое заблокировало движение сразу по нескольким полосам Бердского шоссе. Об этом сообщают очевидцы.

— Возле перекрестка с Днепрогэсовской при движении в сторону Речного вокзала столкнулись фура, самосвал Shacman и легковой автомобиль. Участники аварии заблокировали все полосы на дороге. Пробка на Бердском шоссе начинается от улицы Звездной при движении к Новосибирску, — сообщили в группе «АСТ-54».

В ГИБДД по городу корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что в аварии столкнулись только один грузовик и легковой автомобиль, никто не пострадал. Авария оформлена как ДТП с материальным ущербом.

Но водители в растерянности — они не понимают, как им объехать 6-километровый затор:

По данным "2Гис", пробка тянется от места аварии до улицы Звездной.

— Жесть. Альтернативы-то нет, где объехать?

— Пару часов назад такого не было, — написали они в комментариях.

Напомним, 16 июня в Новосибирске произошло еще одно ДТП с автобусом, которое парализовало движение на дорогах. Сибиряки стояли в 3-километровой пробке больше часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU