2020-06-16T05:25:15+03:00
Общество

«Стоим на мосту больше часа»: массовое ДТП с автобусом парализовала движение в Новосибирске

В аварии пострадала девушка, у нее сотрясение головного мозга
Надежда РЫЖКИНА
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На Винаповском мосту столкнулись несколько автомобилей и автобус. Фото: ГИБДД НовосибирскНа Винаповском мосту столкнулись несколько автомобилей и автобус. Фото: ГИБДД Новосибирск
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Во вторник, 16 июня, на Винаповском мосту в Новосибирске произошла авария. Как сообщил очевидец в редакцию КП-Новосибирск, столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого перекрыли проезд. По данным сайта «Яндекс.Пробки», длина пробки — 2,8 километров от остановки «Красный Восток» до улицы Аникина, машины едут со скоростью 3 километра в час и стоят на мосту больше часа.

— Авария случилась где-то в 7:50. Движение встало в обе стороны, но на какой стороне дороги авария была, не знаю. Кажется, еще пострадала девушка, но отказалась от госпитализации, — сообщил очевидец КП-Новосибирск.

Водителям приходится больше часа стоять в пробке. Фото: предоставлено Натальей Логаревой.

Водителям приходится больше часа стоять в пробке. Фото: предоставлено Натальей Логаревой.

В группе «АСТ-54» сообщили, что в ДТП всего пострадало пять машин, включая автобус.

В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности аварии/

— По Винаповскому мосту со стороны Мира в сторону улицы Петухова двигался автомобиль «Nissan Juke», по пока непонятной причине он столкнулся «Toyota Land Cruiser», его выбросило на встречку, где он врезался в «Nissan AD» и «Toyota Vitz», далее «Toyota Vitz» совершает столкновения с автомобилями «Honda СR-V» и автобусом, который также стояли за «Toyota Vitz» в сторону улицы Мира, — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП девушка — водитель «Toyota Vitz» с подозрением на сотрясение головного мозга обратилась за медицинской помощью.

ДТП на Винаповском мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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