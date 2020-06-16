«Стоим на мосту больше часа»: массовое ДТП с автобусом парализовала движение в Новосибирске
Во вторник, 16 июня, на Винаповском мосту в Новосибирске произошла авария. Как сообщил очевидец в редакцию КП-Новосибирск, столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого перекрыли проезд. По данным сайта «Яндекс.Пробки», длина пробки — 2,8 километров от остановки «Красный Восток» до улицы Аникина, машины едут со скоростью 3 километра в час и стоят на мосту больше часа.
— Авария случилась где-то в 7:50. Движение встало в обе стороны, но на какой стороне дороги авария была, не знаю. Кажется, еще пострадала девушка, но отказалась от госпитализации, — сообщил очевидец КП-Новосибирск.
Водителям приходится больше часа стоять в пробке. Фото: предоставлено Натальей Логаревой.
В группе «АСТ-54» сообщили, что в ДТП всего пострадало пять машин, включая автобус.
В ГИБДД Новосибирска рассказали подробности аварии/
— По Винаповскому мосту со стороны Мира в сторону улицы Петухова двигался автомобиль «Nissan Juke», по пока непонятной причине он столкнулся «Toyota Land Cruiser», его выбросило на встречку, где он врезался в «Nissan AD» и «Toyota Vitz», далее «Toyota Vitz» совершает столкновения с автомобилями «Honda СR-V» и автобусом, который также стояли за «Toyota Vitz» в сторону улицы Мира, — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП девушка — водитель «Toyota Vitz» с подозрением на сотрясение головного мозга обратилась за медицинской помощью.
ДТП на Винаповском мосту.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU