«Родители были на берегу»: спасатели вытащили из воды тонущую 8-летнюю девочку
В Новосибирске в глубоком карьере на Юго-Западном жилмассиве чуть не погибла 8-летняя девочка. Она отдыхала у водоема вместе с родителями. В какой-то момент ребенок один оказался в воде, девочка начала тонуть. На помощь пришли матросы-спасатели.
— 1 июля в 17:15 на воде стал тонуть ребенок. Матросы-спасатели вытащили ребенка из воды и передали родителям, после чего провели с ними разъяснительную беседу, — рассказали в МАСС.
Накануне там же из воды без сознания достали женщину. До приезда «скорой» ее реанимировали спасатели. В воду, по информации МАСС, она пошла выпившей.
— На котловане выставлены запрещающие аншлаги. Купание здесь запрещено. Запрещено купание и на всех остальных городских водоемах, в первую очередь это связано с продолжающимся режимом самоизоляции, — предупредили спасатели.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Достали из воды без сознания»: сибирячку, захлебнувшуюся в котловане, реанимировали спасатели.
Женщину госпитализировали врачи «скорой». (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU