«Родители были на берегу»: спасатели вытащили из воды тонущую 8-летнюю девочку

2 Июль 2020 2020-07-02T08:21:07+03:00

На этом же водоеме день назад еле откачали женщину, которая едва не утонула

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В Новосибирске в глубоком карьере на Юго-Западном жилмассиве чуть не погибла 8-летняя девочка. Она отдыхала у водоема вместе с родителями. В какой-то момент ребенок один оказался в воде, девочка начала тонуть. На помощь пришли матросы-спасатели.

— 1 июля в 17:15 на воде стал тонуть ребенок. Матросы-спасатели вытащили ребенка из воды и передали родителям, после чего провели с ними разъяснительную беседу, — рассказали в МАСС.

Накануне там же из воды без сознания достали женщину. До приезда «скорой» ее реанимировали спасатели. В воду, по информации МАСС, она пошла выпившей.

— На котловане выставлены запрещающие аншлаги. Купание здесь запрещено. Запрещено купание и на всех остальных городских водоемах, в первую очередь это связано с продолжающимся режимом самоизоляции, — предупредили спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU