2020-07-01T08:57:58+03:00
Общество

«Достали из воды без сознания»: сибирячку, захлебнувшуюся в котловане, реанимировали спасатели

Женщину госпитализировали врачи «скорой»
Надежда РЫЖКИНА
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Женщина едва не утонула, купаясь в котловане.Женщина едва не утонула, купаясь в котловане.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Ленинском районе Новосибирска чуть не погибла 48-летняя женщина. Сибирячка купалась в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Пока неизвестно, по какой именно причине она стала захлебываться в воде, наглоталась жидкости и потеряла сознание. Очевидцы вызвали спасателей МАСС. Произошло это вечером во вторник, 30 июня.

— Звонок на телефон оперативного дежурного поступил в 19:15. Женщина, плавающая в котловане, наглоталась воды, была доставлена спасателями без сознания на берег. Ей провели сердечно-легочную реанимацию. Женщину вернули к жизни и передали бригаде врачей «скорой помощи», — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели справились оперативно — женщине сумели помочь за 10 минут.

Напомним, 20 июня на котловане в Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске также захлебнулась женщина. Однако спасти ее не успели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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