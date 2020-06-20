«Пытались ее реанимировать»: на котловане в Новосибирске утонула женщина
В субботу, 20 июня, в котловане Ленинского района утонула женщина. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
— На Юго-западном котловане утонула женщина. Возраст около 40-45 лет. Приехавшие врачи зафиксировали смерть, — написали в сообществе.
Одна из очевидцев, живущая в многоэтажке напротив котлована, рассказала, как всё произошло:
— Время было около 15 часов. Завыла сирена «скорой», я выглянула в окно и увидела, что «скорая» свернула к котловану. Сразу стало понятно, что что-то не так. На берегу спасатель реанимировал человека. Подошли медики, что-то делали, наклонившись над телом. Пробыли недолго, — рассказала Ольга корреспонденту КП-Новосибирск.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию.
— В 16:00 в полицию поступило сообщение по этому факту. Личность погибшей устанавливается, проверку проводит следственный комитет, — сообщили в ведомстве КП-Новосибирск.
Напомним, 14 июня в Новосибирске утонул в 15-летний мальчик: он купался в котловане на жилмассиве Горский.
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ИСТОЧНИК KP.RU