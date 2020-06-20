2020-06-20T17:45:19+03:00
Общество

«Пытались ее реанимировать»: на котловане в Новосибирске утонула женщина

Подробности выясняет следственный комитет
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Новосибирске на котловане утонула женщинаВ Новосибирске на котловане утонула женщинаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В субботу, 20 июня, в котловане Ленинского района утонула женщина. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

— На Юго-западном котловане утонула женщина. Возраст около 40-45 лет. Приехавшие врачи зафиксировали смерть, — написали в сообществе.

Одна из очевидцев, живущая в многоэтажке напротив котлована, рассказала, как всё произошло:

— Время было около 15 часов. Завыла сирена «скорой», я выглянула в окно и увидела, что «скорая» свернула к котловану. Сразу стало понятно, что что-то не так. На берегу спасатель реанимировал человека. Подошли медики, что-то делали, наклонившись над телом. Пробыли недолго, — рассказала Ольга корреспонденту КП-Новосибирск.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию.

— В 16:00 в полицию поступило сообщение по этому факту. Личность погибшей устанавливается, проверку проводит следственный комитет, — сообщили в ведомстве КП-Новосибирск.

Напомним, 14 июня в Новосибирске утонул в 15-летний мальчик: он купался в котловане на жилмассиве Горский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скрылся под водой»: в Новосибирске утонул 15-летний мальчик

Следователи проводят проверку по данному факту (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пытались ее реанимировать»: на котловане в Новосибирске утонула женщина
Солнечное затмение 21 июня 2020 года в Новосибирске: во сколько будет, где посмотреть
Понадеялась на помощь: мошенник выманил у мамы девочки, больной раком, 15 тысяч рублей
«Нам все сигналили вслед»: байкерши проехались по Новосибирску в школьной форме
«Просто до мурашек!»: сибирячка взволновала соцсети танцем во время беременности
«Смотрите, как умеют»: в зоопарке показали, как мартышки кушают из забавных кормушек
109 заразившихся за сутки: в Новосибирске коронавирусом заболели почти 5 тысяч человек
Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно
В Новосибирске грузовик сбил пешехода: мужчина погиб
«Пришлось гнуть прутья»: новосибирцы спасали мальчика, который застрял головой в воротах
Погода в Новосибирске на 20 июня 2020 года: по-прежнему похолодание и дожди
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Красная будка и английский дворик: топ-10 мест в Новосибирске для инстаграмщиков