2020-07-01T18:33:50+03:00
Общество

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Новосибирске оказалась самой высокой за последние годы

Всего в Новосибирске проголосовало почти 400 тысяч человек
Алена КУЛЕШОВА
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Явка в Новосибирске на голосование по поправкам в Конституцию оказалась одной из самой высокой за последние годы.Явка в Новосибирске на голосование по поправкам в Конституцию оказалась одной из самой высокой за последние годы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Явка в Новосибирске на голосование по поправкам в Конституцию оказалась одной из самой высокой за последние годы. По предварительным данным, явка избирателей в городе оказалась близка к 35%. Всего в Новосибирске проголосовало почти 400 тысяч человек.

Так, по данным на 18:00, показатели явки в районах Новосибирска распределились таким образом: Дзержинский — 33.41%, Железнодорожный — 37.69%, Заельцовский — 35.26%, Калининский — 32.17%, Кировский — 31.73%, Ленинский — 29.39%, Первомайский — 31.09%, Советский — 37.73%, Центральный — 38.44%, Октябрьский — 31.64%.

В то же время, к примеру, на выборы губернатора Новосибирской области, проходившие в 2018 году, явка составила около 22% избирателей. На выборы мэра Новосибирска в 2019 году пришли 20,6% избирателей. На выборах в Законодательное Собрание Новосибирской области явка была чуть больше — 30%. На выборах в Государственную думу в 2016 году также составила около 30%.

Возможно, что причина высокой явки сибиряков заключается не только в их понимании важности данного вопроса, но и в том, что помимо голосования «за» или «против» изменений в Конституцию, новосибирцы могли также проголосовать за присвоение Новосибирску звания «Города трудовой доблести и славы». Напомним, что еще в декабре прошлого года власти города начали готовить документы, необходимые для этого. Ведь, как известно, наш город тоже внес свой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В военные годы в городе, кроме собственных заводов, работали также и десятки эвакуированных предприятий из западной части страны. В Новосибирске для фронта производили боевые снаряды, мины, бомбы и истребители. Кроме того, новосибирские предприятия снабжали бойцов одеждой и амуницией. В городе развернулось 25 эвакогоспиталей.

— Думаю, что Новосибирск заслуживает это звание. Сделаем все для того, чтобы это решение состоялось», — считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Кроме того, сегодня, 1 июля, новосибирцы могли определить приоритеты распределения средств, которые федеральный центр выделит городу.

Напомним, фактически голосование проходило в течение нескольких дней. Сегодня, 1 июля, состоялся его завершающий этап. Избирательные участки работали с восьми утра до восьми вечера. Результаты голосования будут известны позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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