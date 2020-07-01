Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Болезнь не снижает темпы, ежедневно инфекцию диагностируют более чем у ста человек, карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июля 2020 года расскажет о ситуации в регионе.
По-прежнему чистым остается один район области — Кыштовсикй.
— В больницы районов области госпитализировано 636 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом,- говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 5 985 человек, в том числе 362 ребенка, выздоровели 3 496 пациентов.
О ситуации в регионе расскажет карта коронавируса.
К сожалению, от коронавируса скончались 96 человек. В основном это пожилые люди.
Сейчас в реанимации находятся 88 человек, к аппарату ИВЛ подключены 22 пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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