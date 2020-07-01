2020-07-01T03:00:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июля 2020 года покажет, какова ситуация в регионе
Александра Сударь
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В Новосибирской области по-прежнему нет заболевших только в одном районе.В Новосибирской области по-прежнему нет заболевших только в одном районе.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Болезнь не снижает темпы, ежедневно инфекцию диагностируют более чем у ста человек, карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 июля 2020 года расскажет о ситуации в регионе.

По-прежнему чистым остается один район области — Кыштовсикй.

— В больницы районов области госпитализировано 636 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом,- говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 5 985 человек, в том числе 362 ребенка, выздоровели 3 496 пациентов.

О ситуации в регионе расскажет карта коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта коронавируса.

К сожалению, от коронавируса скончались 96 человек. В основном это пожилые люди.

Сейчас в реанимации находятся 88 человек, к аппарату ИВЛ подключены 22 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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