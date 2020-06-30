2020-06-30T22:51:40+03:00
Общество

«Дороги мало»: в Новосибирске иномарка проехалась по велосипедной дорожке на набережной

Машина с включенными аварийными огнями
Галина СИМОНОВА
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Автомобилист решил проехать прямо по велосипедной дорожке на набережной.Автомобилист решил проехать прямо по велосипедной дорожке на набережной.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Вечером 30 июня новосибирцы заметили на Михайловской набережной автомобилиста, решившего проехать прямо по велосипедной дорожке. Иномарка ехала медленно, с включенными аварийными огнями.

— Очень странная ситуация на самом деле. За рулем машины был мужчина, лет 35-40 на вид. Водитель, судя по внешнему виду, был совершенно трезв. Не понятно, что его заставило вырулить на велодорожку, проезжей части мало? — рассказывают КП-Новосибирск очевидцы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как еще в мае на набережной прохожие заметили молодого человека, который решил «прогуляться» там на руках. Сибиряк уверял, что решил позаниматься спортом и «прошагать» таким образом он планирует 300 метров.

В Новосибирске иномарка проехалась по велосипедной дорожке.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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