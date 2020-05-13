А вам слабо: сибиряк прошелся по набережной на руках

13 Май 2020 2020-05-13T18:17:51+03:00

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В Новосибирске с 12 мая начали действовать первые послабления режима самоизоляции, который был введен из-за вспышки коронавируса. К примеру, людям разрешили гулять и заниматься спортом в парках компаниями не больше двух человек или семьями. И некоторые, особенно изголодавшиеся по улице сибиряки, сразу же поспешили воспользоваться этим шансом. К примеру, сегодня, на Михайловской набережной, прохожие могли увидеть парня, прогуливающегося… на руках. Сам молодой человек уверяет, что выполнял спортивное упражнение, и пройти таким образом он собирался несколько сотен метров.

— Я не профессиональный спортсмен, просто любитель. Вышел заняться спортом, сейчас же уже разрешили. Смысл этого упражнения в том, чтобы пройти на руках 300 метров, — пояснил КП-Новосибирск сибиряк.

Молодой человек уверяет, что выполнял спортивное упражнение.Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, пока что в Новосибирске полностью открыты для посещения только транзитные парки и скверы, через которые люди привыкли ходить на работу, в магазины. Что же касается тех парков, куда люди приезжают специально погулять, то они еще пока закрыты для посещения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/778908" frameborder="0"></iframe> Сибиряк прошелся по набережной на руках.

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