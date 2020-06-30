Поиски новосибирца, уехавшего на заработки в Сочи, закончились трагедией

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:36:03+03:00

Сибиряк пропал по пути в Сочи, куда он 26 мая уехал на заработки на машине. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Поиски новосибирца, уехавшего на заработки в Сочи, завершились трагически. О том, что мужчину нашли погибшим, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Его местонахождение оставалось неизвестным больше месяца.

— Мужчина был найден погибшим. Приносим соболезнования родным и близким, — говорится на официальной страничке поискового отряда в соцсетях.

Как стало известно КП-Новосибирск, найти мужчину удалось в Новосибирске, несмотря на то, что пропал он уже по пути в другой город.

Напомним, 36-летний сибиряк пропал по пути в Сочи, куда он 26 мая уехал на заработки на машине. После 29 мая он перестал выходить на связь с родственниками, с этого момента его местонахождение оставалось неизвестным. Мужчину искали волонтеры и сотрудники полиции.

Если вы хотите оставить заявку на поиск человека волонтерам, вы можете обратиться по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт». Также вам необходимо будет обратиться за помощью в полицию.

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Его местонахождение неизвестно с 29 мая (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU