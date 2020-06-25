2020-06-25T16:01:28+03:00
Общество

«Уехал на заработки»: волонтеры ищут сибиряка, пропавшего по пути в Сочи

Его местонахождение неизвестно с 29 мая
Алена КУЛЕШОВА
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего 36-летнего Валентина Валерьевича Хворостова. Фото: "Лиза Алерт"Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего 36-летнего Валентина Валерьевича Хворостова. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего 36-летнего Валентина Валерьевича Хворостова. Мужчина 26 мая уехал на машине на заработки в Сочи. После 29 мая он перестал выходить на связь с родственниками. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в бордовую толстовку, черные спортивные брюки и темно-серые кроссовки.

В связи с тем, что сибиряк так и не добрался до конечного пункта своей поездки, поисковики предполагают, что он может находиться в разных городах.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Валентин Валерьевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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