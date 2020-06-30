Арбитражный суд признал незаконным повышение тарифов на тепло в Новосибирске

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:00:47+03:00

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Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию ФАС. Действия ведомства, которое поддержало повышение тарифов на тепло в Новосибирске, признали незаконными. И антимонопольная служба захотела обжаловать данное решение. Тем не менее, суд решил оставить его неизменным.

— Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения, — сообщается о принятом судебном акте в картотеке суда.

Напомним, с 1 июля 2019 года для жителей Новосибирской области, тариф на тепло вырос на 3,2% — с 1290 до 1331 рубля. В приказе регионального департамента по тарифам уточнили, что цена поднимется с 1290 до 1384 рублей, то есть тариф вырастет более чем на 7 %. Изменения в приказ по тарифам на тепловую энергию, поставляемую «Сибирской энергетической компанией» были внесены решением антимонопольной службы. Не согласившись с решением ФАС России, департамент по тарифам Новосибирской области в конце июня направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании изменений антимонопольной службы в тарифах недействительными и выиграл спор в осенью 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU