Суд решит: чиновники хотят признать недействительным повышение тарифов на тепло в Новосибирске

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-15T10:47:34+03:00

В департаменте по тарифам Новосибирской области рассказали о повышении платы за тепло и почему оно больше, чем планировались

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Чиновники заявили, что не согласны с повышением, предложенным ФАС и направили заявление в Арбитражный суд Москвы о признании его недействительным.

— В соответствии с действующим законом, по исполнению решения ФАС России от 31 мая 2019 года, с учетом изменений, внесенных решением антимонопольной службы от 14 июня текущего года, департамент по тарифам принял решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам, устанавливающим тарифы на тепловую энергию, поставляемую «Сибирской энергетической компанией» с 1 июля 2019 года, — рассказали в департаменте по тарифам Новосибирской области.

Таким образом, с 1 июля 2019 года для жителей Новосибирской области тариф на тепло вырастет на 3,2% — с 1290 до 1331 рубля. В приказе регионального департамента по тарифам говорится о том, что цена поднимется с 1290 до 1384 рублей, то есть тариф вырастет более чем на 7 %.

— Вместе с тем, не согласившись с вышеуказанным решением ФАС, департамент по тарифам Новосибирской области от 28 июня направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительными решений ФАС России, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU