2020-06-30T13:48:28+03:00
Общество

«Зашел в каждое кафе»: сибиряк, который устроил драку в гастродворике, извинился перед людьми

Инцидент в центре Новосибирска произошел 24 июня
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряк извинился за устроенную драку в ресторанном дворике около гостиницы «Центральная».Сибиряк извинился за устроенную драку в ресторанном дворике около гостиницы «Центральная».
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Сибиряк извинился за устроенную драку в ресторанном дворике около гостиницы «Центральная». Видеозапись своих извинений парень разместил в соцсетях.

— В гастродворике произошла неприятная ситуация. Я хотел бы принести свои извинения всем тем, кому доставил дискомфорт или причинил какой-то вред. Я не хотел, чтобы так вышло, просто пытался разнять других ребят, — говорит сибиряк на видео, опубликованном в паблике «АСТ-54».

В гостинице «Центральная» КП-Новосибирск подтвердили, что один из сибиряков действительно приходил с извинениями.

— Один парень нашелся сам, сам приехал к нам, лично извинился перед руководством и персоналом гостиницы, зашел и извинился в каждое кафе, которое там расположено. Ну и опубликовал извинения в соцсетях, — пояснила администратор гостиницы Галина.

Напомним, инцидент в центре Новосибирска случился 24 июня. Вечером в среду, в ресторанном дворике произошла драка. Потасовку между несколькими молодыми людьми засняли на видео очевидцы.

Сибиряк, который устроил драку в гастродворике, извинился перед людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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