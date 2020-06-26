«Приставали к девушкам, нарывались»: сибиряки устроили драку у гостиницы

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:07:21+03:00

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Вечером 24 июня в Новосибирске в ресторанном дворике около гостиницы «Центральная» произошла драка. Потасовку между несколькими молодыми людьми засняли на видео очевидцы, после ролик попал в сеть.

— Мы просто дико возмущены произошедшим, у нас такая ситуация случилась первый раз. Всегда все было спокойно, люди гуляли здесь, отдыхали. Это и гости из нашей гостиницы, и просто новосибирцы, тем более, здесь рядом Первомайский сквер, популярное место. А тут, вечером, уже в районе десяти часов, пришли какие-то мужчины, человек пять их было, видно, что в состоянии опьянения. Начали буянить, приставать к девушкам, нарываться на драку с каждым, кто мимо проходил. Люди там пытались их разнимать, но это особо не помогало, они были очень агрессивные. Мы уже написали заявление в полицию и в прокуратуру, распространили по сети информацию. Хотим, чтобы их нашли и заставили ответить за свое поведение, — рассказала КП-Новосибирск администратор гостиницы «Центральная» Галина.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такой вызов действительно был. Сотрудники полиции выезжали на место происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787311" frameborder="0"></iframe> Сибиряки устроили драку у гостиницы в центре города.

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