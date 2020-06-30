Новосибирец подобрал на улице чужой самокат: теперь ему грозит срок

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:22:44+03:00

Оказалось, что самокат на улице оставил ребенок буквально на пару минут, он пошел попить воды

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В Ленинском районе Новосибирска парень подобрал на улице самокат. Он лежал на тротуаре у машины. Теперь новосибирца разыскивает полиция и родители 10-летнего мальчика — владельца самоката. Инцидент произошел днем 29 июня у дома № 113а на улице Связистов.

— Это трюковый самокат. Он стоит 5.5 тысячи рублей. Ребенок о нем мечтал и долго выбирал, — рассказала КП-Новосибирск мама ребенка. — Мы многодетная семья, у нас трое детей. Муж работает, я в декретном отпуске. Вчера сын с отцом поехал по делам на улицу Связистов. Отец зашел в магазин, а сын решил остаться на улице. Стало жарко, он сел в машину попить, возможно, на телефон отвлекся. Но занести самокат в машину не догадался. Когда вышел снова на улицу, увидел, что самоката нет. Сын чуть не расплакался от обиды.

По словам мамы ребенка, сейчас парня, подобравшего самокат, ищет полиция.

КП-Новосибирск попросила юрист прокомментировать, что может грозить теперь парню.

— Открытое хищение чужого имущества на улице — это грабеж. И за него преступник может получить минимум 48-0 часов обязательных работ, а максимум — лишение свободы на 4 года, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Напомним, в начале июня трое подростков украли велосипед у 8-мальчика из многодетной семьи. Они следили за ребенком, как только он отвлекся, стащили велосипед. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мужчина подобрал самокат возле машины .

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ИСТОЧНИК KP.RU