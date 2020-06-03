«Верните, на новый нет денег»: подростки украли велосипед у ребенка из многодетной семьи

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:57:55+03:00

Мальчики выждали удобный момент, взяли велосипед, а потом, чтобы их не нашли, переоделись в другую одежду

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Новосибирска с детской площадки у дома №153 на улице Немировича-Данченко у 8-летнего мальчика из многодетной семьи украли велосипед. Сейчас отец ребенка пытается найти тех, кто это сделал. Велосипед он подарил сыну на день рождения.

— Велосипед стоил 8 тысяч рублей. На новый сейчас нет денег. Жена в декрете, мне пришлось уволиться из-за пандемии. Новый велосипед мы не можем сейчас купить, даже самый дешевый, — поделился переживаниями в группе «АСТ-54» расстроенный отец.

По камерам видеонаблюдения новосибирец узнал, что именно произошло, и кто украл велосипед.

Подростки попали на камеру в такой одежде. Фото: предоставлено героем публикации.

— Воришек было трое, на вид 15-18 лет. Они шли мимо детского городка, видимо, увидели велосипед и решили его забрать. Они сначала прятались в кустах и за углом дома, ходили туда и сюда. Один из них, спрятавшись под капюшоном и маской, то качался на качели, то на карусели — ждал подходящего момента, когда можно будет стащить велик, чуть позже подростки переоделись в другую одежду, — рассказал группе «АСТ-54» отец.

Отец семейства беспокоится, что велосипед могут перепродать. Его модель — Rush Hour RX600, черного цвета с бирюзовыми надписями, желтыми вставками на раме и красными на ободках колес. У велосипеда нет задних и передних крыльев, фонарик на руле примотан черной изолентой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении велосипеда, новосибирец просит обратиться по телефону: 8-951-385-78-88.

Родители мальчика также обратились за помощью в полицию.

Кража велосипеда с игровой площадки.Все, кто видел их, имеет информацию или знает этих начинающих свой путь в преступном мире дельцов, просим сообщить по номеру телефона 89513857888. Возможно, они попытаются продать велосипед. Помните, у него есть заводской номер! Если Вам предложат похожий велосипед, то сообщите нам. Мы можем сверить заводские номера по документам. Если вдруг, эту запись увидят родители или сами преступники мы предлагаем решить всё мирным путем, пока это ещё возможно. Не губите своё будущее. Информация будет распространяться в социальных сетях, школах и иных учреждениях. Полиция уже ищет Вас! Ваши действия попадают под статью 158 Уголовного кодекса РФ кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Есть и другие видеозаписи, и показания свидетелей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU