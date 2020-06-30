Не может вылететь уже 4 часа: в аэропорту Красноярска задержали самолет до Новосибирска

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:05:12+03:00

Объясняем, в чем причина задержки самолета. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, в чем причина опоздания

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Во вторник, 30 июня, в аэропорт «Толмачево» с задержкой прибудет рейс S7 5310 «Красноярск-Новосибирск» . Самолет должен был прибыть в 6:35, но прилёт перенесли на 10:38. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта.

КП-Новосибирск уточнила в аэропорту «Толмачево», в чем причина опоздания самолета.

— Из Новосибирска с задержкой вылетел рейс S7 5309 в Красноярск. Причина задержки — плохие метеоусловия в Красноярске, там туман. Поэтому сегодня самолет из Красноярска прибудет позже, — объяснили КП-Новосибирск в справочной аэропорта «Толмачево».

Напомним, в конце мая странный туман опускался на улицы Новосибирска: из-за чего он возник, гадали МЧС и синоптики

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ИСТОЧНИК KP.RU