Не может вылететь уже 4 часа: в аэропорту Красноярска задержали самолет до Новосибирска
Во вторник, 30 июня, в аэропорт «Толмачево» с задержкой прибудет рейс S7 5310 «Красноярск-Новосибирск» . Самолет должен был прибыть в 6:35, но прилёт перенесли на 10:38. Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта.
КП-Новосибирск уточнила в аэропорту «Толмачево», в чем причина опоздания самолета.
— Из Новосибирска с задержкой вылетел рейс S7 5309 в Красноярск. Причина задержки — плохие метеоусловия в Красноярске, там туман. Поэтому сегодня самолет из Красноярска прибудет позже, — объяснили КП-Новосибирск в справочной аэропорта «Толмачево».
Напомним, в конце мая странный туман опускался на улицы Новосибирска: из-за чего он возник, гадали МЧС и синоптики
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ИСТОЧНИК KP.RU