Синоптики и МЧС гадают, что за таинственный туман окутал Октябрьский район
Плотный туман окутал улицу Никитина в Октябрьском районе. В радиусе метра ничего не было видно. Необычное явление на видео сняли автомобилисты вечером 27 мая. Водители не могли понять, откуда взялся дым.
Этот вопрос КП-Новосибирск задала специалистам.
В пресс-службе МЧС рассказали, что примерно в это же время на улице Высоцкого загорелся мусор. Но то, что дым могло унести на большое расстояние, маловероятно, говорят в ведомстве.
— Нельзя сказать точно, вероятность небольшая. Расстояние между МЖК и улицей Никитина больше километра. Вряд ли такой плотный дым там мог появиться. Сообщений от автомобилистов с улицы Никитина к нам не поступало, — пояснили в пресс-службе МЧС КП-Новосибирск.
Пресс-секретарь Западно-сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин также не смог назвать причину тумана в Октябрьском районе.
— 27 мая еще был свежий ветер, поэтому у нас в черте города не зарегистрированы туманы. Непонятно, чем такое вызвано, — ответил КП-Новосибирск Ренад Ягудин.
Также мы поинтересовались у «СГК», возможно на улице Никитина случился порыв, и туман — это на самом деле пар? В компании нам ответили, что порывов на улице Никитина не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU