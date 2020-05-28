2020-05-28T07:21:58+03:00
Общество

Синоптики и МЧС гадают, что за таинственный туман окутал Октябрьский район

Из-за плотной дымки ничего не было видно в радиусе одного метра
Надежда РЫЖКИНА
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Странный туман опустился на Октябрьский район в Новосибирске вечером 26 мая. Фото: кадр из видеоСтранный туман опустился на Октябрьский район в Новосибирске вечером 26 мая. Фото: кадр из видео
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Плотный туман окутал улицу Никитина в Октябрьском районе. В радиусе метра ничего не было видно. Необычное явление на видео сняли автомобилисты вечером 27 мая. Водители не могли понять, откуда взялся дым.

Этот вопрос КП-Новосибирск задала специалистам.

В пресс-службе МЧС рассказали, что примерно в это же время на улице Высоцкого загорелся мусор. Но то, что дым могло унести на большое расстояние, маловероятно, говорят в ведомстве.

— Нельзя сказать точно, вероятность небольшая. Расстояние между МЖК и улицей Никитина больше километра. Вряд ли такой плотный дым там мог появиться. Сообщений от автомобилистов с улицы Никитина к нам не поступало, — пояснили в пресс-службе МЧС КП-Новосибирск.

Пресс-секретарь Западно-сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин также не смог назвать причину тумана в Октябрьском районе.

— 27 мая еще был свежий ветер, поэтому у нас в черте города не зарегистрированы туманы. Непонятно, чем такое вызвано, — ответил КП-Новосибирск Ренад Ягудин.

Также мы поинтересовались у «СГК», возможно на улице Никитина случился порыв, и туман — это на самом деле пар? В компании нам ответили, что порывов на улице Никитина не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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