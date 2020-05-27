«Ничего не видно»: странный туман окутал дорогу в Новосибирске
Странный туман опустился на Октябрьский район в Новосибирске вечером 26 мая. Автомобилисты утверждают, что видимость на дороге снизилась буквально до двух метров.
— У дома 155к3 на улице Никитина внезапно на дороге видимость снизилась до пары метров. Люди предполагают, что возможной причиной этого мог стать дымящийся КамАЗ, который стоит на аварийных сигналах в правом ряду, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом сибиряки начали выдвигать свои версии насчет происходящего. Некоторые люди предположили, что эту дымку образовал пар от горячей воды:
— Может там трубы ремонтируют, а дым от горячей воды?
— Прямо «Ежик в тумане».
— Видимо, у машины проблемы с двигателем, — пишут люди.
Странный туман окутал дорогу в Новосибирске.
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ИСТОЧНИК KP.RU