«Ничего не видно»: странный туман окутал дорогу в Новосибирске

27 Май 2020 2020-05-27T17:22:24+03:00

Странный туман опустился на Октябрьский район в Новосибирске вечером 26 мая. Фото: Кадр из видео

Его засняли на видео автомобилисты

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Странный туман опустился на Октябрьский район в Новосибирске вечером 26 мая. Автомобилисты утверждают, что видимость на дороге снизилась буквально до двух метров.

— У дома 155к3 на улице Никитина внезапно на дороге видимость снизилась до пары метров. Люди предполагают, что возможной причиной этого мог стать дымящийся КамАЗ, который стоит на аварийных сигналах в правом ряду, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом сибиряки начали выдвигать свои версии насчет происходящего. Некоторые люди предположили, что эту дымку образовал пар от горячей воды:

— Может там трубы ремонтируют, а дым от горячей воды?

— Прямо «Ежик в тумане».

— Видимо, у машины проблемы с двигателем, — пишут люди.

Странный туман окутал дорогу в Новосибирске.

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