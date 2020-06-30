2020-06-30T05:16:10+03:00
Общество

«Лекарства хранили в сломанном холодильнике»: новосибирскую аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей

Об этом рассказали в областной прокуратуре
александра сударь
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В аптеке неправильно хранили лекарства.В аптеке неправильно хранили лекарства.
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В Новосибирске аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей. Прокурорская проверка выявила в ее работе сразу несколько серьезных нарушений.

— Выявлено нарушение температурного режима хранения лекарственного средства: эксплуатировался сломанный холодильник. Также в аптеке использовались гигрометры психрометрические, поверка которых не осуществлена в установленные сроки. Помимо этого На момент проверки отсутствовали некоторые лекарственные препараты, которые распоряжением Правительства Российской Федерации включены в минимальный ассортимент лекарственных препаратов. Аптеки обязаны обеспечивать препараты из этого перечня постоянно и предоставлять их по первому требованию гражданина, — рассказали в ведомстве.

В итоге Арбитражный суд оштрафовал юрлицо, которому принадлежат аптеки.

Напомним, прокуратура организовала проверку нарушения прав ветерана. Напомним, его сын пожаловался в соцсетях на врачей «Городской клинической больницы № 25». Новосибирец утверждал, ему пришлось буквально отдирать от пенсионера простынь, так как она к нему присохла, а еще сын застал своего отца в палате со спущенным памперсом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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