«Лекарства хранили в сломанном холодильнике»: новосибирскую аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T05:16:10+03:00

Об этом рассказали в областной прокуратуре

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей. Прокурорская проверка выявила в ее работе сразу несколько серьезных нарушений.

— Выявлено нарушение температурного режима хранения лекарственного средства: эксплуатировался сломанный холодильник. Также в аптеке использовались гигрометры психрометрические, поверка которых не осуществлена в установленные сроки. Помимо этого На момент проверки отсутствовали некоторые лекарственные препараты, которые распоряжением Правительства Российской Федерации включены в минимальный ассортимент лекарственных препаратов. Аптеки обязаны обеспечивать препараты из этого перечня постоянно и предоставлять их по первому требованию гражданина, — рассказали в ведомстве.

В итоге Арбитражный суд оштрафовал юрлицо, которому принадлежат аптеки.

Напомним, прокуратура организовала проверку нарушения прав ветерана. Напомним, его сын пожаловался в соцсетях на врачей «Городской клинической больницы № 25». Новосибирец утверждал, ему пришлось буквально отдирать от пенсионера простынь, так как она к нему присохла, а еще сын застал своего отца в палате со спущенным памперсом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура проверит больницу, где ветерана, больного раком, бросили лежать в спущенных памперсах — на этом настаивают родственники.

На плохие условия содержания пациентов пожаловался сын пожилого мужчины, врачи все отрицают. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU