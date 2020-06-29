2020-06-29T05:36:05+03:00
Общество

Прокуратура проверит больницу, где ветерана, больного раком, бросили лежать в спущенных памперсах

На плохие условия содержания пациентов пожаловался сын пожилого мужчины
Ульяна ДЖАНКОВА
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Прокуратура проверит больницу, на которую пожаловался сын ветерана.Прокуратура проверит больницу, на которую пожаловался сын ветерана.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Прокуратура организовала проверку о нарушении прав ветерана Напомним, его сын пожаловался в соцсетях на врачей «Городской клинической больницы № 25».

Новосибирец утверждал, что в медучреждениии созданы невыносимые условия содержания пациентов. Так, например, родным пришлось буквально отдирать от пенсионера простынь, так как она к нему присохла, а еще сын застал своего отца в палате со спущенным памперсом.

— Прокуратура Калининского района Новосибирска организовала проверку сообщений СМИ о нарушениях прав пожилого человека в связи с ненадлежащим оказанием ему медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в учреждение с тяжелыми заболеваниями, а при выписке родные обратили внимание на плохое содержание пациента и оказание ему услуг, — рассказали в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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