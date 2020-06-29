2020-06-29T04:00:04+03:00
Дом. Семья

«Повезло, что не сбил»: в Новосибирске лось дважды выбежал на дорогу перед автомобилем

Очевидцы утверждают, что для этого района города, дикие животные не редкость
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Академгородке выбежал лось на проезжую часть прямо перед автомобилями. Фото: стоп-кадрВ Академгородке выбежал лось на проезжую часть прямо перед автомобилями. Фото: стоп-кадр
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В Академгородке Новосибирска на проспекте Лаврентьева на дорогу выбежал лось. Он проскочил сразу через несколько полос, где ехали машины и едва не попал под колеса.

Животное на видео снял регистратор, установленный в одном из автомобилей.

Чуть позже уже другой водитель также поделился кадрами того, как лось уже во второй раз опасно перебегает проезжую часть.

Как отмечают местные жители, дикие животные, бегающие по дороге для Академгородка отнюдь не в диковинку.

— В Академгородке это не редкость. Там часто дикие животные встречаются, леса ведь вокруг, — написали очевидцы в группе «АСТ-54».

— Я завидую жителям Академгородка: живут в живом уголке.

— Хорошо, что не сбил, еще бы минута и все.

Такие перебежки порой заканчиваются трагически. Так, например, в июне в Мошковском районе лось пытался перебежать дорогу и попал под колеса. Животное погибло, а машина, сбившая его, отлетела в другой автомобиль, пострадавших людей отвезли в больницу.

В Новосибирске лось дважды перебегал дорогу перед автомобилями."АСТ-54"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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