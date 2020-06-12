2020-06-12T13:48:06+03:00
Происшествия

Под Новосибирском из-за выбежавшего на дорогу лося произошла серьезная авария

Животное погибло, среди людей есть пострадавшие
Ульяна ДЖАНКОВА
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Из-за лося под Новосибирском друг в друга врезались две машины. Фото: «АСТ-54»Из-за лося под Новосибирском друг в друга врезались две машины. Фото: «АСТ-54»
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В пятницу, 12 июня, под Новосибирском произошло серьезно ДТП из-за лося. Животное выбежало на дорогу, а водитель пытался уйти от столкновения. В итоге машина выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54».

— На трассе у Мошкова произошло ДТП. Лось погиб, есть пострадавшие и среди людей, — рассказали паблику очевидцы.

Лось погиб на месте. Фото: «АСТ-54»

Лось погиб на месте. Фото: «АСТ-54»

Состояние пострадавших пока неизвестно. Сейчас на месте аварии работают полицейские, приехали врачи «скорой».

— Его сбили в метре от пешеходного перехода, на его месте мог быть человек или ребенок, нужно в таких местах с разумной скоростью ездить, — отметили новосибирцы.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в одной из машин во время столкновения был ребенок.

— «Nissan X-Trail» ехал со стороны Томска. На дорогу выбежал лось, он его сбил и после этого вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой иномаркой. В «Nissan X-Trail» были две женщины и 9-летний ребенок. Их увезли в больницу, — рассказали КП-Новосибирск в полиции.

Напомним, ночью произошло ДТП с такси. Машина врезалась в дорожную технику и загорелась. По словам очевидцев внутри была пассажирка. Автомобиль успели вовремя потушить водители, ехавшие мимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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