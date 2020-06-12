«Шевелится, кажется, живой»: такси с пассажиром загорелось, врезавшись в дорожную технику
В Кировском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, примерно в полночь машина, брендированная как такси, с пассажиров внутри врезалась в дорожную технику.
— После столкновения под капотом седана вспыхнул огонь, который оперативно потушили проезжавшие мимо автомобилисты, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54». — Водитель выполз из машины и лежал на дороге.
Проезжающие новосибирцы сняли на видео, как мужчина лежит на асфальте.
— Шевелится, кажется, живой, но явно весь переломанный, — комментирует автор видео Николай Еременко.
В Новосибирске таксист врезался в дорожную технику и выполз из машины.
КП-Новосибирск мужчина рассказал, что он увидел уже последствия аварии, ехал мимо на такси.
— Спецслужб еще не было. Когда я проезжал, вокруг только зеваки и очевидцы были. Пассажирку вообще не видел, по крайней мере, мы с таксистом, который вез меня, не разглядели кого-либо еще в салоне пострадавшей машины, — рассказал Николай.
О состоянии пассажирки, пока ничего неизвестно. В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ДТП позже.
В Новосибирске такси врезалось в дорожную технику и загорелось .
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ИСТОЧНИК KP.RU