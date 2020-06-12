2020-06-12T06:12:59+03:00
Происшествия

«Шевелится, кажется, живой»: такси с пассажиром загорелось, врезавшись в дорожную технику

Машину быстро потушили проезжавшие мимо новосибирцы
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Такси врезалось в дорожную технику и загорелось. Фото: стоп-кадрТакси врезалось в дорожную технику и загорелось. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В Кировском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, примерно в полночь машина, брендированная как такси, с пассажиров внутри врезалась в дорожную технику.

— После столкновения под капотом седана вспыхнул огонь, который оперативно потушили проезжавшие мимо автомобилисты, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54». — Водитель выполз из машины и лежал на дороге.

Проезжающие новосибирцы сняли на видео, как мужчина лежит на асфальте.

— Шевелится, кажется, живой, но явно весь переломанный, — комментирует автор видео Николай Еременко.

В Новосибирске таксист врезался в дорожную технику и выполз из машины.

КП-Новосибирск мужчина рассказал, что он увидел уже последствия аварии, ехал мимо на такси.

— Спецслужб еще не было. Когда я проезжал, вокруг только зеваки и очевидцы были. Пассажирку вообще не видел, по крайней мере, мы с таксистом, который вез меня, не разглядели кого-либо еще в салоне пострадавшей машины, — рассказал Николай.

О состоянии пассажирки, пока ничего неизвестно. В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ДТП позже.

В Новосибирске такси врезалось в дорожную технику и загорелось .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Шевелится, кажется, живой»: такси с пассажиром загорелось, врезавшись в дорожную технику
Погода в Новосибирске на 12 июня 2020 год: будет жарко
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Соскучилась по женской компании»: заядлая рыбачка рассказала, как она стала королевой красоты
«Ученики приходили проститься со школой»: в Академгородке начали сносить гимназию № 3
В Новосибирской области коронавирусом заразились 449 медиков
Губернатор Андрей Травников: «Торговые центры откроем в самую последнюю очередь»
«На всех пациентов — два врача»: сибиряки пожаловались на нехватку персонала в отделении для онкобольных детей
«Я что, так поеду?»: 79-летняя пенсионерка сделала пластику, чтобы полететь в гости к зятю-иностранцу
В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадала девушка
В Новосибирске девушка попала под грузовик: ей на помощь пришли проезжавшие мимо пожарные
Браконьеры застрелили лося в лесу под Новосибирском
Андрей Травников: «Новосибирская область должна стать регионом-лидером в Сибири»
В Новосибирске водителя КамАЗа убило током, когда он разгружал кузов
«Люди задыхаются»: сибиряков возмутила уборочная машина, поднявшая в воздух столб пыли
В Новосибирске загорелись четыре машины: на месте работали пожарные
Андрей Травников: Новосибирская область должна стать регионом-лидером