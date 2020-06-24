24 Июнь 2020 2020-06-24T13:24:04+03:00

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Сегодня, 24 июня, в Новосибирске на площади Ленина прошел военный парад, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По Красному проспекту прошли военнослужащие, а также проехала военная техника, в числе которой был и танк Т-72 с металлическими гусеницами.

Тяжелая техника оставила на асфальте заметные вмятины. Произошедшее позже прокомментировал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

Тяжелая техника оставила на асфальте заметные вмятины.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— По факту чинить асфальт незачем, он в совершенно нормальном состоянии. Конечно, если потребуется, если будут обнаружены какие-то серьезные повреждения, то, разумеется, этим будут заниматься, — пояснил мэр.

Произошедшее позже прокомментировал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, в сегодняшнем параде приняли участи более 50 единиц военной техники. Среди них были комплексы БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК, Урал — 4320 с 2А65 «МСТА-Б» и системы «Град». Впервые в этом году по городу проехали танки Т-72 Б3.

Мэр прокомментировал поврежденный танками асфальт на площади Ленина.

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