2020-06-23T19:13:43+03:00
Общество

Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года начнется в 10.00: самые яркие моменты торжества - на нашем сайте
Татьяна СОЛОВОВААнна ПАШАГИНА
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Парад Победы начнется в 10.00.Парад Победы начнется в 10.00.
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Вспышка коронавируса внесла коррективы в привычную праздничную программу: для безопасности горожан Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года пройдет в необычных условиях. Из-за режима самоизоизоляции туда не пустят зрителей, но все самое интересное вы сможете увидеть в нашей прямой онлайн-трансляции в 10.00.

Важный момент: во время шествия будет закрыта станция метро «Площаль Ленина» и перекрыты улицы в центре города. Поэтому поездку на личном авто лучше отложить на вечер.

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашей трансляции! Присылайте ваше фото и видео с Парада Победы на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем.

Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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