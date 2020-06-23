Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Вспышка коронавируса внесла коррективы в привычную праздничную программу: для безопасности горожан Парад Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года пройдет в необычных условиях. Из-за режима самоизоизоляции туда не пустят зрителей, но все самое интересное вы сможете увидеть в нашей прямой онлайн-трансляции в 10.00.

Важный момент: во время шествия будет закрыта станция метро «Площаль Ленина» и перекрыты улицы в центре города. Поэтому поездку на личном авто лучше отложить на вечер.

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашей трансляции! Присылайте ваше фото и видео с Парада Победы на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем.