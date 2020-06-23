«Отобрали всю одежду и поставили охрану»: новосибирец снял видео из обсерватора

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:46:44+03:00

После возвращения из Вьетнама Александр Орлов попал в санаторий

Изменить размер текста: A A

Новосибирский парапланерист Александр Орлов вернулся в Россию из Вьетнама, где провел полгода. 21 июня он прилетел в Екатеринбург на вывозном рейсе — вместе с остальными пассажирами его отправили на две недели в обсервацию.

— Во Вьетнаме я находился с середины декабря. Обычно возвращался в Новосибирск в середине апреля, — пояснил Александр. — В этот раз с 1 апреля Вьетнам полностью закрыл границы, и на месяц было остановлено все международное авиасообщение.

Путешественнику пришлось ждать вывозного рейса. После прилета в Россию Александра поселили в номер одного. С балкона, куда выходить нельзя, открывается красивый вид на сосновый бор и уральские закаты.

— Тех, кто был один, селили отдельно. Сказали: вы 14 дней будете жить вместе безвылазно, если человек чужой — вы с ума сойдете, — рассказал Орлов.

С балкона Александр любуется шикарными закатами. Фото: личный архив

Охрана у обсерватора серьезная, на два периметра: вокруг самого здания и в лесу. На въезде стоит КПП с шлагбаумом. Дверь в номер на ключ закрывать не стали (что отвечает пожарной безопасности), но поставили ограждения перед выходом в коридор, где дежурит человек в защитном костюме.

В номере есть кровать с мягким матрасом, душ с санузлом, телевизор, телефон, минихолодильник, чайник, шкаф и тумбочка.

Перед заселением в обсерватор у пассажиров из Вьетнама забрали всю одежду и выдали взамен камуфляжные футболку, штаны и носки.

— Если забыть, что хотелось срочно в Новосибирск, все замечательно, — отметил Александр. — Отличный правительственный санаторий, кормят вкусно.

Напомним, в начале апреля туристы, прилетевшие в Новосибирск из Бангкока и отправленные в обсерватор, были недовольны условиями проживания и просили отпустить их домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786512" frameborder="0"></iframe> «Отобрали всю одежду и поставили двойную охрану»: новосибирец снял видео из обсерватора.Алена МАРТЫНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU