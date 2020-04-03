2020-04-03T10:59:02+03:00
Общество

Им можно, а нам — нет: новосибирцы из обсерватора просят отпустить их по домам

Туристы не понимают, почему туристов со второго рейса из Таиланда отправили на «домашний карантин», а они вынуждены быть в санатории
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы просят их отпустить из обсерватора. Фото: kirpi4_nskНовосибирцы просят их отпустить из обсерватора. Фото: kirpi4_nsk
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Туристы, прилетевшие в Новосибирск из Бангкока и отправленные в обсерватор, просят отпустить их домой. Они не понимают, почему тех, кто прилетела за ними следом, отправили на домашний карантин, а они вынуждены быть под конвоем в санатории.

— Аналогичный самолет прилетел в «Толмачево» из Бангкока и всех, имеющих новосибирскую прописку, отправили на домашний карантин. В обсерватор попали только граждане, для которых Новосибирск является транзитным пунктом, — рассказал КП-Новосибирск Кирилл Писный. — Приходил медперсонал, вроде как нас должны расселить, но пока информации нет. Когда мы заселялись, они были готовы принять только 40 человек. Это как раз те пассажиры с нашего рейса, кто не проживает в Новосибирске. Нас привезли около 160 человек.

Кирилл находится в обсерваторе с двумя детьми, им 5 и 11 лет, и с супругой. Он на видео показал, в каких условиях они живут в санатории. На семью у них две комнаты. Сибиряк отметил, что в комнате есть необходимая мебель, а также современный телевизор. Комнаты просторные, есть даже, где заниматься физкультурой.Также им предоставили дезинфицирующие средства для уборки комнат. Помещение на ключ не закрыты. По периметру санаторий охраняют сотрудники Росгвардии и ОМОНа.

Пассажиров с рейса, прилетевших следом отпустили по домам. Фото: kirpi4_nsk

Пассажиров с рейса, прилетевших следом отпустили по домам. Фото: kirpi4_nsk

— Жить можно. Да, еда — не разносол. Просто нужно понять и принять ту ситуации, что вы не дома, но о вас заботятся, кстати персонал очень отзывчивый. На них с дороги люди кричали, но несмотря на это с точки зрения человеческого отношения, все отлично. Они говорят, что сами в шоке, сколько к ним привезли людей, надо войти в положение друг друга, — рассказал Кирилл.

Тем не менее Кирилл рассказывает, что у многих людей сдают нервы, они хотят домой.

— Я обращаюсь к губернатору нашей области, к руководству Росподребнадзора с просьбой перевести меня и других новосибирцев на «домашний карантин». Мы понимаем, что произошла какая-то путаница и просим дать нам возможность вернуться к более-менее нормальной жизни в условиях родных стен, — написал в своем аккаунте в Инстаграме Кирилл.

Новосибирец показал, в каких условиях он живет в обсерваторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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