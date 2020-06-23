Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: когда и где пройдёт в честь Парада Победы

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:09:16+03:00

Патрули ППС ограничат доступ на набережную, и салют в Новосибирске 24 июня 2020 года пройдет без зрителей

Изменить размер текста: A A

Салют в честь Парада Победы 24 июня 2020 года - красивая точка праздника, который ждет сибиряков.

- Прозвучит 140 холостых залпов гаубиц Д-30, более 600 залпов салютов «Ассоль» и «Вега», - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Однако из-за режима самоизоляции пройдет он без зрителей. Как пояснили в полиции, доступ на Михайловскую набережную и пляж «Наутилус» ограничат, тротуар Октябрьского моста перекроют полностью.

— На всех мероприятиях будут нести дежурства пешие патрули сотрудников полиции. Задача — обеспечить охрану общественного порядка и не допустить массового скопления людей в соответствии с правилами режима самоизоляции. На время проведения салюта пешеходная дорожка на Октябрьском мосту будет закрыта. Вход на Михайловскую набережную и пляж «Наутилус» будет ограничен, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские будут проверять наличие масок, подходить к большим компаниям и требовать разойтись.

Посмотреть трансляцию салюта салюта моржно будет на нашем сайте: начнется она в 22.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24 июня — новая дата Парада Победы в Новосибирске 2020: официальная программа мероприятий, участники

Стала известна новая дата Парада Победы в Новосибирске 2020: публикуем самую полную программу мероприятий.(подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU