24 июня – новая дата Парада Победы в Новосибирске 2020: официальная программа мероприятий, участники

24 июня – новая дата Парада Победы в Новосибирске 2020: торжество пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса, однако отменять его не стали. И через три недели сибиряков ждет традиционный праздник на площади Ленина. О том, что ждет горожан, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

- По традиции, парад начнется в 10.00, - рассказали в ведомстве. – В нем примут участие военнослужащие Центрального военного округа.

Кроме традиционного шествия военнослужащих, сибиряки увидят и парад военной техники:

- Откроет его легендарный танк Т-34, - объясняют в пресс-службе Центрального военного округа.

И еще один приятный сюрприз для горожан: парад будет не только в небе, но и на земле. Военная авиация, как и 9 мая, пролетит над центром Новосибирска:

- Новосибирцы совершенно точно увидят транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24, - продолжают в ведомстве.

И это еще не все: праздник завершится традиционным салютом на пляже «Наутилус». Посмотреть его горожане смогут в 22.00.

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