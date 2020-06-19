2020-06-19T21:44:11+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на июль 2020 года: рассказываем, какой будет середина лета

Синоптики уверяют, что погода в Новосибирске на июль 2020 года не особо порадует горожан
Никита МАНЬКО
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Зонты станут очень модным аксессуаром в июле.Зонты станут очень модным аксессуаром в июле.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске на июль 2020 года будет нежаркой: метеорологи предупреждают, что в середине лета область вновь окажется во власти циклонов и низкого атмосферного давления.

— Предполагаем, что будет пасмурно, и пелена туч не даст летней жаре проявить себя. Прогнозируем + 20…+25 градусов днем и +10…+15 градусов ночью. Это ниже нормы на один градус, месяц будет прохладным. С другой стороны, в июле 2019 года складывалась похожая ситуация, — сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Метеорологи уверены в том ,что осадков выпадет больше нормы. И только к концу месяца новосибирцы ощутят жару.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ИЮЛЬ 2020 В НОВОСИБИРСКЕ:

По данным Западно-Сибирского УГМС:

С 1 по 10 июля днем +20…+25 градусов, ночью + 10…+15 градусов. Пасмурно, частые дожди, грозы. Ветер умеренный, в порывах шквалистый — до 20 м\с.

С 10 по 20 июля днем +20…+25 градусов, ночью + 10…+15 градусов. Облачно, в отдельные дни дожди, грозы. Ветер умеренный, в порывах шквалистый — до 20 м\с.

С 20 по 31 июля днем +25…+30 градусов, ночью + 14…+19 градусов. Ясно, в большинстве дней без осадков. Ветер слабый.

По информации «Гисметео»:

С 1 по 10 июля днем +15…+30 градусов, ночью + 13…+19 градусов. С 6 июля до 10 июля пасмурно, частые дожди, грозы.

С 10 по 20 июля днем +21…+28 градусов, ночью + 15…+21 градус. Облачно, частые дожди, грозы.

С 20 по 31 июля днем +25…+30 градусов, ночью + 14…+19 градусов. Ясно, в большинстве дней без осадков.

«Яндекс.Погода» сообщает:

С 1 по 10 июля днем +21…+22 градуса, ночью + 16…+18 градусов. Облачно, частые дожди, грозы.

С 10 по 20 июля днем +23…+26 градусов, ночью + 16…+19 градусов. Облачно, частые дожди, грозы.

С 20 по 31 июля днем +21…+25 градусов, ночью + 17…+18 градусов. Облачно, частые дожди, грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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