2020-06-19T12:42:02+03:00
Происшествия

«Выстрелил два раза и поджег дом»: сибиряк убил соседа, приревновав к нему девушку

Сейчас мужчина находится под стражей
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском следователи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседа из-за ревности. Фото СУ СКР по Новосибирской областиПод Новосибирском следователи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседа из-за ревности. Фото СУ СКР по Новосибирской области
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Под Новосибирском следователи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве соседа из-за ревности. Сейчас сибиряк находится под стражей.

— Следователи прибыли на место пожара в жилом доме в селе Чудиново Маслянинского района из-за сообщения о том, что после локализации возгорания там было обнаружено тело хозяина жилья — 59-летнего мужчины. Правоохранителей насторожило то, что тело потерпевшего находилось далеко от спального места, не в доме, а между крыльцом и верандой. Тогда следователи решили опросить местных жителей и очевидцев случившегося, чтобы выяснить, что произошло в тот день на самом деле, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — По предварительной версии, вечером 16 июня, подозреваемый, заподозрив свою сожительницу в измене, решил проучить соперника. Взяв в сейфе у отца двуствольное ружье, он пришел к дому потерпевшего. Мужчины начали выяснять отношения, между ними завязалась потасовка, во время которой подозреваемый дважды выстрелил в хозяина дома. Сначала сибиряк решил благополучно уйти из дома соперника, но потом все же вернулся и поджег его, чтобы скрыть следы преступления.

По ходатайству следователя сибиряку представили обвинение, уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый признал свою вину и сейчас находится под стражей. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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