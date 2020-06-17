Депутат Госдумы Карелин ответил Боне на ее фразу про раздачу денег «нищебродам и алкашам»

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:27:09+03:00

Александр Карелин считает, что государство должно заботиться о тех, кто сам о себе позаботиться не в состоянии

Изменить размер текста: A A

Проживающая в Монако бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня попала в скандал, рассуждая о прописанных в поправках к Конституции размерах МРОТ. Она высказалась на своей странице в Инстаграме, что сумму увеличивать не надо, потому что получателями являются «всякие алкаши и нищеброды». Телеведущая считает, что сейчас надо помогать в первую очередь бизнесменам. «Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков?» — заявила Виктория Боня.

Александр Карелин, депутат Госдумы, посчитал нужным объяснить свою точку зрения в данной ситуации, потому что он предлагает голосовать за поправки в Конституцию.

«У нас пытаются отнять историю Победы над фашистской чумой» - депутат Госдумы Александр Карелин прокомментировал поправки к Конституции. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Я считаю, что государство должно оставить за собой обязательства перед теми, кто не может о себе позаботиться, перед самыми малозащищенными, — заявил КП-Новосибирск Александр Карелин. — А те, кто способен или считает себя способным (обеспечивать себя — Ред.), бросившись в кипучие волны рыночного океана, те должны как раз воспользоваться возможностью, которое государство им предоставило. Предпринимателям тоже ведь предложен набор мер поддержки. Мы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум привели в единые стандарты, я надеюсь, что мы придем к тому, что минимальный размер оплаты труда будет расти каждый год.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боня объяснилась после слов о раздаче денег «нищебродам и алкашам»

Проживающая в Монако бывшая звезда "Дома 2" порассуждала о необходимости увеличения МРОТ в России (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU