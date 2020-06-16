Подростку, который сжег школу под Новосибирском, грозит реальный срок в колонии

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:41:06+03:00

После каникул он не хотел идти на уроки

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В Купинском районном суде рассмотрят дело в отношении 17-летнего подростка. По версии следствия он поджег школу, потому не хотел идти на занятия.

— 8 января 2020 года, ученик, не желая идти на занятия после каникул, решил сжечь свою школу. Он выставил стекло из оконного проема в учительской и пролез в кабинет, где отключил от сети питания компьютер и провода видеонаблюдения. Потом прошел в кабинет географии и спичками поджег карты, висевшие на стенах. Убедившись, что огонь разгорается, юноша ушел из школы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В итоге здание школы полностью сгорело. Ущерб составил более 2,3 миллионов рублей.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Подросток признал свою вину и частично возместил ущерб.

— Подростка будут судить уже как взрослого человека, потому что возраст наступления уголовной ответственности начинается с 16 лет, по этой статье — с 14. За нарушение части 2 этой статьи наказание — принудительные работы либо лишение свободы на 5 лет. Скорее всего, он сначала отправится в колонию для несовершеннолетних, а потом — для совершеннолетних, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Напомним, сгоревшая школа была построена из дерева, в ней обучалось всего 18 учеников, в огне никто не пострадал. После пожара детей стали возить на автобусе в ближайшее село Стеклянное в 15 километрах от Покровки.

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