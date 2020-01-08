«Каникулы закончились»: в Новосибирской области горит школа

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:42:21+03:00

Пока будут восстанавливать школу после пожара, дети будут ездить на учебу в соседнее село за 15 километров от дома

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Сегодня вечером в Купинском районе Новосибирской области, в селе Покровка загорелась деревянная школа.

— Пожарные прибыли на место возгорания по сработке автоматической пожарной сигнализации системы мониторинга, — комментирует пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. — На момент прибытия первых пожарных расчетов кровля здания горела открытым огнем. В настоящий момент идет ликвидация пожара, локализации пока нет. Задействованы 24 человека и 8 единиц техники. Внутри здания никого не было, предварительно пострадавших нет.

По словам очевидцев, здание сельской школы одноэтажное, деревянное, П-образной формы. Судя по всему, старой постройки. В школе обучалось всего 18 учеников.После окончания зимних каникул покровских ребят примет школа села Стеклянное, что в 15 километрах от Покровки. Детей на учебу будут возить на автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU