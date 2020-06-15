2020-06-15T09:32:12+03:00
Общество

«Забралась на диван, а оттуда — на подоконник»: в Новосибирске погибла двухлетняя девочка, выпавшая из окна

Квартира находилась на третьем этаже
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девочку привезли в больницу, но от полученных травм она умерла.Девочку привезли в больницу, но от полученных травм она умерла.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В понедельник, 15 июня, стало известно о гибели двухлетней девочки, выпавшей из окна квартиры на третьем этаже. Все произошло в доме на улице Палласа в Кировском районе Новосибирска. Малышку привезли в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь. В СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку.

— Утром 11 июня из окна выпал ребенок. Оставшись без присмотра взрослых, девочка смогла залезть на диван, забраться на подоконник и выпасть в открытое окно. С различными травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончалась, — рассказали в ведомстве.

Известно, что на окне не было москитной сетки, оно было просто открыто. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце апреля в Новосибирске двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на 8 этаже. Девочку сумели спасти врачи. Вскоре она пошла на поправку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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