Стала известна судьба 91-летней бабушки, пропавшей с серой тросточкой

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:54:19+03:00

Пенсионерку нашли в воду у берега реки Бердь. Фото: «Лиза Алерт»

Изменить размер текста: A A

Под Новосибирском завершили поиски 91-летней бабушки. К сожалению, пенсионерка погибла. Об этом сообщили поисковики «Лиза Алерт».

— Мы выражаем соболезнования родным и близким, — написали волонтеры в своей группе в соцсети.

На месте работают следователи. Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, смерть бабушки некриминальная.

— Следователем СКР установлено, что потерпевшей является 91-летняя жительница города Искитима, которая 11 июня была заявлена родственниками как пропавшая без вести, — рассказали в ведомстве.

Сейчас проводится доследственная проверка. После нее будет принято процессуальное решение.

Напомним, сибирячка пропала в Искитиме. Она ушла в неизвестном направлении. По словам родных, ранее женщина не исчезала. Потерей памяти пенсионерка не страдала. Она всегда гуляла одним и тем же маршрутом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском пропала 91-летняя бабушка с серой тросточкой.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 10 июня. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU