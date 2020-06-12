2020-06-12T17:54:19+03:00
Общество

Стала известна судьба 91-летней бабушки, пропавшей с серой тросточкой

Пожилую женщину искали два дня
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Пенсионерку нашли в воду у берега реки Бердь. Фото: «Лиза Алерт»Пенсионерку нашли в воду у берега реки Бердь. Фото: «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

Под Новосибирском завершили поиски 91-летней бабушки. К сожалению, пенсионерка погибла. Об этом сообщили поисковики «Лиза Алерт».

— Мы выражаем соболезнования родным и близким, — написали волонтеры в своей группе в соцсети.

На месте работают следователи. Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, смерть бабушки некриминальная.

— Следователем СКР установлено, что потерпевшей является 91-летняя жительница города Искитима, которая 11 июня была заявлена родственниками как пропавшая без вести, — рассказали в ведомстве.

Сейчас проводится доследственная проверка. После нее будет принято процессуальное решение.

Напомним, сибирячка пропала в Искитиме. Она ушла в неизвестном направлении. По словам родных, ранее женщина не исчезала. Потерей памяти пенсионерка не страдала. Она всегда гуляла одним и тем же маршрутом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском пропала 91-летняя бабушка с серой тросточкой.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 10 июня. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна судьба 91-летней бабушки, пропавшей с серой тросточкой
«Сначала хотел отпустить, а потом передумал»: сибиряк поймал «золотую» рыбку и заморозил ее
Под Новосибирском из-за выбежавшего на дорогу лося произошла серьезная авария
«Фуражки вверх»: новосибирские кадеты отпраздновали выпускной на самоизоляции
«Отправьте их на юг»: утка привела детенышей прямо к самолету в «Толмачево»
«Хотел сдать на металлолом»: новосибирец пытался украсть металлический гараж
«Ой, как хорошо-то. Ребята, это здорово!»: 80-летняя бабушка прыгнула с парашютом
Еще 109 за сутки: в Новосибирской области коронавирус выявили более чем у четырех тысяч человек
В Новосибирске от коронавируса умерли 55-летний мужчина и 58-летняя женщина
«Шевелится, кажется, живой»: такси с пассажиром загорелось, врезавшись в дорожную технику
Погода в Новосибирске на 12 июня 2020 год: будет жарко
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Соскучилась по женской компании»: заядлая рыбачка рассказала, как она стала королевой красоты
«Ученики приходили проститься со школой»: в Академгородке начали сносить гимназию № 3
В Новосибирской области коронавирусом заразились 449 медиков
Губернатор Андрей Травников: «Торговые центры откроем в самую последнюю очередь»
«На всех пациентов — два врача»: сибиряки пожаловались на нехватку персонала в отделении для онкобольных детей
«Я что, так поеду?»: 79-летняя пенсионерка сделала пластику, чтобы полететь в гости к зятю-иностранцу
В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадала девушка
В Новосибирске девушка попала под грузовик: ей на помощь пришли проезжавшие мимо пожарные
Браконьеры застрелили лося в лесу под Новосибирском
Андрей Травников: «Новосибирская область должна стать регионом-лидером в Сибири»
В Новосибирске водителя КамАЗа убило током, когда он разгружал кузов
«Люди задыхаются»: сибиряков возмутила уборочная машина, поднявшая в воздух столб пыли
В Новосибирске загорелись четыре машины: на месте работали пожарные
Андрей Травников: Новосибирская область должна стать регионом-лидером