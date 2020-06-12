Стала известна судьба 91-летней бабушки, пропавшей с серой тросточкой
Под Новосибирском завершили поиски 91-летней бабушки. К сожалению, пенсионерка погибла. Об этом сообщили поисковики «Лиза Алерт».
— Мы выражаем соболезнования родным и близким, — написали волонтеры в своей группе в соцсети.
На месте работают следователи. Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, смерть бабушки некриминальная.
— Следователем СКР установлено, что потерпевшей является 91-летняя жительница города Искитима, которая 11 июня была заявлена родственниками как пропавшая без вести, — рассказали в ведомстве.
Сейчас проводится доследственная проверка. После нее будет принято процессуальное решение.
Напомним, сибирячка пропала в Искитиме. Она ушла в неизвестном направлении. По словам родных, ранее женщина не исчезала. Потерей памяти пенсионерка не страдала. Она всегда гуляла одним и тем же маршрутом.
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ИСТОЧНИК KP.RU