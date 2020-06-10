2020-06-10T18:52:11+03:00
Общество

Под Новосибирском пропала 91-летняя бабушка с серой тросточкой

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 10 июня
Алена КУЛЕШОВА
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В городе Искитим под Новосибирском ищут пропавшую 91-летнюю Агейкину Валентину Федотовну. Фото: "Лиза Алерт"В городе Искитим под Новосибирском ищут пропавшую 91-летнюю Агейкину Валентину Федотовну. Фото: "Лиза Алерт"
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В городе Искитим под Новосибирском ищут пропавшую 91-летнюю Агейкину Валентину Федотовну. Бабушка ушла из дома в неизвестном направлении сегодня, 10 июня, и не вернулась.

— Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения она была одета в сиреневую куртку, синюю жилетку, синее платье и черные галоши с мехом. При ходьбе бабушка опирается на серую тросточку.

По словам поисковиков, пропадает бабушка впервые. Ранее родственники не замечали у нее каких-либо проблем с памятью: Валентина Федотовна каждый день гуляет по привычным для нее маршрутам. Однако сейчас потеря памяти и дезориентация не исключаются. Несмотря на возраст, серьезных проблем со здоровьем у бабушки нет. Волонтеры уже выехали на место случившегося.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Валентины Федотовны или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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