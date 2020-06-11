«Наехал на люк и перевернулся»: новосибирец бросил раненную девушку, упавшую с мопеда

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:09:38+03:00

С травмой ноги она обратилась за помощью к врачам

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В Первомайском районе Новосибирска новосибирец перевернулся на мопеде, наехав на колодец. Он был не один: сзади с ним ехала 15-летняя девушка. При падении она повредила ногу.

— 9 июня в 19:00 неустановленный водитель на неустановленном мопеде у дома №11 по улице Березовой опрокинулся. С места ДТП водитель мопеда скрылся. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка мопеда, которая с травмой ноги обратилась в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе ГИЮБД Новосибирска.

Сейчас полицейские ищут водителя мопеда.

В Госавтоинспекции напомнили, что управлять мопедом может только тот, у кого есть права нужной категории. В противном случае водителя оштрафуют: наказание варьируется от 5000 до 15000 рублей, а за то, что скрылся с места происшествия, водителю грозит административный арест до 15 суток.

Напомним, в конце мая погибла девушка, ехавшую на пассажирском сидении мотоцикла. Водитель врезался в машину впереди себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU